【独自の分類と豊富な実例で理解する、複数と冠詞の仕組み】『英語の複数と冠詞　ネイティブの感覚を読む』発売

株式会社ジャパンタイムズ出版(本社:東京都千代田区、取締役社長:伊藤秀樹)は、『英語の複数と冠詞 ネイティブの感覚を読む』を出版しました。



たとえば英語で「イチゴが好きだ」と言いたいとき、“I like a strawberry.”ではなく、なぜ“I like strawberries.”と複数形にするのでしょう? また、“I have no idea.”と“I have no ideas.”ではどう意味が変わってくるのでしょうか。日本語では「複数」と「冠詞」という概念になじみがありませんが、英語でこれらを使い分けられるようになると、読解力や作文力にグンと差がつきます。



本書では、700を超す豊富な例文を取り上げて分析し、用法に応じてさまざまな「型」に分類しました。同じ名詞でも型が違うとどのように意味やニュアンスが変わるかについて丁寧に説明しています。



複数と冠詞の用法について学び直したい人や、その本質的な仕組みについて理解したい人、英文読解力や英作文力を高めたい人に特におすすめです。