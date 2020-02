[boxing-schedule-2020:-all-major-upcoming-bouts-and-results-including-anthony-joshua,-deontay-wilder-and-tyson-fury]

Here is a list of all the major fights scheduled to take place this year and the results of the biggest boxing fights of the year.

February 21, York Hall, London, UK – MTK Global

🇬🇧📺 Sky Sports // 🇺🇸📺 ESPN+

Golden Contract Tournament Semi-Finals (Super-Lightweight)

Golden Contract Tournament Semi-Finals (Featherweight)

February 21, York Hall, London, UK – Frank Warren’s Queensberry

🇬🇧📺 BT Sport // 🇺🇸📺 ESPN+

Brad Foster vs Lucien Reid II (British and Commonwealth Super-Bantamweight Titles)

Kody Davies vs Umar Sadiq (Super-Middleweight)

Dennis McCann vs Opponent TBC

February 22, MGM Grand, Las Vegas, USA – Bob Arum’s Top Rank/Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 BT Sport Box Office PPV // 🇺🇸📺 ESPN+/FOX PPV

Deontay Wilder vs Tyson Fury II (WBC Heavyweight Title)

Charles Martin vs Gerald Washington ( Heavyweight)

Emanuel Navarrete vs Jeo Santisima ( WBO Super-Bantamweight Title)

Sebastian Fundora vs Daniel Lewis ( Super-Welterweight)

February 29, Ford Center, Frisco, Texas, USA – Eddie Hearn’s Matchroom

🇬🇧📺 Sky Sports // 🇺🇸📺 DAZN

Mikey Garcia vs Jessie Vargas (Welterweight)

Kal Yafai vs Roman Gonzalez (WBA Super-Flyweight Title)

Julio Cesar Martinez vs Jay Harris (WBC Flyweight Title)

Joseph Parker vs Shawndell Winters (Heavyweight)

Murat Gassiev vs Jerry Forrest (Heavyweight)

Irail Madrimov vs Charlie Navarro (Super-Welterweight)

Mikey Williams/Top Rank Fury will face Wilder again on February 22

March 7, Manchester Arena, Manchester, UK – Eddie Hearn’s Matchroom

🇬🇧📺 Sky Sports // 🇺🇸📺 DAZN

Scott Quigg vs Jono Carroll (Super-Featherweight)

Hughie Fury vs Opponent TBC (Heavyweight)

Scott Fitzgerald vs Opponent TBC (Super-Welterweight)

Anthony Fowler vs Opponent TBC (Super-Welterweight)

Zach Parker vs Rohan Murdock (Super-Middleweight)

March 7, Barclays Center, New York, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 FOX

Adam Kownacki vs Robert Helenius (Heavyweight)

Efe Ajagba vs Razvan Cojanu (Heavyweight)

Frank Sanchez vs Joey Dawejko (Heavyweight)

March 14, MSG Theater, New York, USA – Bob Arum’s Top Rank

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 ESPN

Shakur Stevenson vs Miguel Marriaga (WBO Featherweight Title)

March 17, MSG Theater, New York, USA – Bob Arum’s Top Rank

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 ESPN+

Michael Conlan vs Belmar Preciado (Featherweight)

March 20, York Hall, London, UK – MTK Global

🇬🇧📺 Sky Sports // 🇺🇸📺 ESPN+

Golden Contract Tournament Semi-Finals (Light-Heavyweight)

getty images Conlan is back on St Patrick’s Day

March 21, Riga Arena, Riga, Latvia – World Boxing Super Series Final

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 DAZN

Mairis Briedis vs Yunier Dorticos (IBF Cruiserweight Title)

March 27, Palaolmpia, Verona, Italy – Eddie Hearn’s Matchroom

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 DAZN

Francesco Patera vs Devis Boschiero (WBA ‘Interim’ Lightweight Title)

Luca Rigoldi vs Gamal Yafai (European Super-Bantamweight Title)

March 28, O2 Arena, London, UK – Eddie Hearn’s Matchroom

🇬🇧📺 Sky Sports // 🇺🇸📺 DAZN

David Avanesyan vs Josh Kelly (European Welterweight Title)

Joshua Buatsi vs Opponent TBC (Light-Heavyweight)

Conor Benn vs Opponent TBC (Welterweight)

March 28, Skydome Arena, Coventry, UK – Mick Hennessy’s Hennessy Sports

🇬🇧📺 Channel 5 // 🇺🇸📺 None Confirmed

Shakan Pitters vs Craig Richards (Light-Heavyweight)

Isaac Chamberlain vs Opponent TBC (Cruiserweight)

March 28, Videotron Center, Quebec City, Canada – Bob Arum’ Top Rank

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 ESPN

Artur Beterbiev vs Fanlong Meng (WBC & IBF Light-Heavyweight Titles)

March 28, Park MGM, Las Vegas, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 Showtime

Luis Nery vs Aaron Alameda (Super-Bantamweight

Otto Wallin vs Lucas Browne (Heavyweight)

March 28, The Forum, Inglewood, USA – Oscar De La Hoya’s Golden Boy

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 DAZN

Vergil Ortiz Jr vs Samuel Vargas (Welterweight)

PART TWO

April 4, Utilita Arena, Newcastle , UK – Eddie Hearn’s Matchroom

🇬🇧📺 Sky Sports // 🇺🇸📺 DAZN

Lewis Ritson vs Miguel Vazquez (Super-Lightweight)

Geovana Peres vs Savannah Marshall (WBO Light-Heavyweight Title)

Fabio Wardley vs Simon Vallily (Heavyweight)

April 11, O2 Arena, London, UK – Frank Warren’s Queensberry

🇬🇧📺 BT Sport // 🇺🇸📺 None Confirmed

Daniel Dubois vs Joe Joyce (British & Commonwealth Heavyweight Titles)

April 22, Venue TBC, Australia – Dean Lonergan’s D&L Events

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 None Confirmed

Jeff Horn vs Tim Tszyu (Super-Welterweight)

April 25, Crystal Palace National Sports Centre, London, UK – Mick Hennessy’s Hennessy Sports

🇬🇧📺 Channel 5 // 🇺🇸📺 None Confirmed

Samir Ziani vs Alex Dilmaghani (European Super-Featherweight Title)

Isaac Chamberlain vs Opponent TBC (Cruiserweight)

April 25, Mandalay Bay, Las Vegas, USA – Bob Arum’s Top Rank

🇬🇧📺 None Confirmed // 🇺🇸📺 ESPN+

Naoya Inoue vs John Riel Casimero (WBA, IBF & WBO Bantamweight World Titles)

Joshua Greer Jr vs Jason Moloney (Bantamweight)

Andrew Cancio vs Tyler McCreary (Super-Featherweight)

Getty Images – Getty Dubois and Joyce will meet on April 11

Results

January 10, Ocean Resort Casino, Atlantic City, USA – Dmitry Salita and Greg Cohen

Claressa Shields UD Ivana Habazin (WBC & WBO Super-Welterweight Titles)

Jaron Ennis TKO4 Bakhtiyar Eyubov (Welterweight)

January 11, The Alamodome, San Antonio, Texas, USA – Oscar De La Hoya’s Golden Boy

Jaime Munguia TKO11 Spike O’Sullivan (Middleweight)





January 11, Hard Rock, Atlantic City, New Jersey, USA – Bob Arum’s Top Rank

Joe Smith Jr UD Jesse Hart (Light-Heavyweight)

January 18, Liacouras Center, Philadelphia, USA – Al Haymon’s PBC

Jeison Rosario TKO5 Julian Williams (WBA & IBF Super-Welterweight Titles)

January 18, Turning Stone, Verona, New York, USA – Bob Arum’s Top Rank

Eleider Alvarez KO7 Michael Seals (Light-Heavyweight)

January 25, Barclays Center, New York, USA – Al Haymon’s PBC

Danny Garcia UD Ivan Redkach (Welterweight)

Jarrett Hurd UD Francisco Santana (Super-Welterweight)

January 30, Island Gardens, Miami , USA – Eddie Hearn’s Matchroom

Demetrius Andrade TKO9 Luke Keeler ( WBO Middleweight Title)

Jake Paul TKO1 AnEsonGib (Weight TBC)

Jojo Diaz UD Tevin Farmer (IBF Super-Featherweight Title)

Murodjon Akhmadaliev SD Daniel Roman (WBA & IBF Super-Bantamweight Titles)

January 31, Kinshasa, DR Congo – Tarik Saadi’s A.J Promotions

Ilunga Makabu UD Michal Cieslak (WBC Cruiserweight Title)

February 8, FlyDSA Arena, Sheffield, UK – Eddie Hearn’s Matchroom

Kell Brook TKO7 Mark DeLuca (Super-Welterweight)

Kid Galahad RTD8 Claudio Marrero (Featherweight)

Terri Harper UD Eva Wahlstrom (WBC Super-Featherweight Title)

Dave Allen KO3 Dorian Darch (Heavyweight)

February 8,PPL Center, Allentown, Pennsylvania, USA

Gary Russell Jr UD Tugstsogt Nyambayar (W BC Featherweight Title)





Guillermo Rigondeaux SD Liborio Solis (WBA ‘Regular’ Bantamweight Title)

February 14, Honda Center, Anaheim, California – Oscar De La Hoya’s Golden Boy

Ryan Garcia KO1 Francisco Fonseca (Lightweight)

Jorge Linares KO4 Carlos Morales (Lightweight)

February 15, Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee – Al Haymon’s PBC