China builds hospital for coronavirus patients

Posted: Feb 2, 2020 / 11:04 PM CST / Updated: February 2, 2020 / 11:04 PM CST
CHINA COMPLETED CONSTRUCTION OF ONE OF THE TWO NEW HOSPITALS IN WUHAN TO TREAT CORONAVIRUS PATIENTS.
STATE MEDIA TODAY REPORT THAT THE
HOSPITAL WITH A THOUSAND BEDS WAS BUILT IN EIGHT DAYS AND CAN ADD PATIENTS
START TOMORROW.
THE HOSPITAL GOES TO COPY THIS
PEKING’S EXPERIENCE IN 2003, WHEN THE CITY SLAUGHED SERIOUS BREATHWAYS
SYNDROME OR SARS.
THE LATEST VIRUS OUTBREAK HAS
304 KILLED AND MORE THAN 14 THOUSAND GLOBALLY INFECTED.
THE CORONAVIRUS HAS LED APPLE
Its stores temporarily close in China, one of its largest markets.
THE I-PHONE MANUFACTURER SAID IT
CLOSED SHOPS, CORPORATE OFFICES AND CONTACT CENTERS IN CHINA TO FEBRUARY
9. “From a wealth of caution and based on the latest advice from
Leading health professionals. “
CHINA IS THE THIRD COMPANY
LARGEST MARKET IN SALES BEHIND THE UNITED STATES AND EUROPE AND IT IS
WHERE MOST I-PHONES AND OTHER DEVICES ARE MADE.
IN THE UNITED STATES … IS THE TSA
SENDING A NEW SECURITY POLICY TO AIR COMPANIES IN THE MIDDLE OF THE QUICK SPREAD OF THE
CORONA VIRUS.
THE NEW GUIDELINES ARE REPORTED
TAKE EFFECT TODAY.
THE AIRPLANES ARE REQUIRED
ASK ALL PASSENGERS THAT BOOKED FLIGHTS OUTSIDE THE USA
Mainland China in the past 14 days.
CHINESE NATIONALS COMING FROM CHINA
AND CONNECTIONS ABOUT FOREIGN AIRPORTS ARE NOT ALLOWED.
US CITIZENS THAT CAME TO CHINA
IN THE LAST TWO WEEKS, SEVEN GATEWAY AIRPORTS HAVE TO BE REPLACED –
INCLUDING JFK, LAX, SEATTLE, SFO, CHICAGO, ATLANTA AND HONOLULU.
THE NEW GUIDELINES COME ONLY IN ONE DAY
IF THE WHITE HOUSE IS ANNOUNCED, THERE ARE NEW TRAVEL RESTRICTIONS
IN EFFECT SUNDAY.