Hawaii Real Estate Sale: February 10-14, 2020

FOR WEEKEND. 10-14

Output from the state tax data. Information deemed reliable but not guaranteed.

FOR WEEKEND. 10-14

Output from the state tax data. Information deemed reliable but not guaranteed.

Resident

City and County of Honolulu

Properties

Date

About

Aiea, Halawa

99-107 Former St

2/14/20

$ 980,000

Aina Haina

784 Hao St

2/14/20

$ 1,420,000

Ala Moana

1610 Kanunu St. # 1406

2/14/20

$ 285,000

731 Amana St. # 1401

2/10/20

$ 470,000

1848 Kahakai Dr. # 1908

2/14/20

$ 475,000

1637 Kapiolani Blvd # 3607

2/10/20

$ 728,000

Ewa, Kapolei

91-925 Kulana Ct # P1

2/14/20

$ 270,000

91-820 Moneha Pl

12/12/20

$ 720,000

91-735 Ihipehu St

2/13/20

$ 600,000

91-307 Makalea St. # 151

12/12/20

$ 600,000

91-1170 Kaileolea Dr # 2G5

2/14/20

$ 462,000

91-1093 Namahoe St # 5E

2/14/20

$ 371,000

91-1155 Kakala St # 208

2/11/20

$ 535,000

91-944 Kalapu St.

2/13/20

$ 575,000

91-552 Onelua St

2/11/20

$ 510,000

91-1008 Waimomona Pl

12/12/20

$ 468,000

92-1140 Olani St. # 1

2/10/20

$ 864,760

92-104 Waialii Pl # O-711

2/10/20

$ 1,210,000

91-1010 Mikohu St # 16C

2/13/20

$ 290,333

91-221 Hanapouli Cir # 35C

2/10/20

$ 391,000

91-1106 E Hamana St

12/12/20

$ 670,000

91-1072 D Makaaloa St # 17D

2/13/20

$ 281,400

91-1065 Oaniani St # 4C

2/13/20

$ 382,500

91-206 Oaheahe Way

12/12/20

$ 617,000

91-550 Koihala Pl

2/11/20

$ 641,000

91-1031 Kaimalie St # 4R5

2/14/20

$ 500,000

91-1059 Kaiko St

2/13/20

$ 890,000

91-1114 Kaileolea Dr

2/14/20

$ 640,000

91-1314 Kaileolea Dr

2/14/20

$ 750,000

91-1322 Keoneula Blvd # 403

2/13/20

$ 595,000

91-1001 Keaunui Dr # 78

12/12/20

$ 629,950

91-1001 Keaunui Dr # 144

2/10/20

$ 580,000

91-1162 Waipuhia St

12/12/20

$ 745,000

550 Kamaaha Ave # 1104

2/14/20

$ 575,000

91-6221 Kapolei Pkwy # 300

2/10/20

$ 693,000

91-1016 Akai St

2/10/20

$ 819,000

This is it

54-302 Hauula Homestead Rd # 54302

2/11/20

$ 607,500

54-134 Kawaipuna St.

2/10/20

$ 625,000

Hawaii Kai

Hale Ka Lae At 7000 Hawaii Kai Drive # 3604

12/12/20

$ 519,500

Hale Ka Lae At 7000 Hawaii Kai Drive # 3704

12/12/20

$ 533,000

79 Lumahai St

12/12/20

$ 2,350,000

149 Poipu Dr

2/10/20

$ 1,600,000

555 3 Pepeekeo St # 5 39A

2/10/20

$ 658,500

1086 D Kumukumu St

2/13/20

$ 348,533

Heeia

46-112 Kiowai St. # 3022

2/10/20

$ 555,000

46-158 Kiowai St. # 2413

12/12/20

$ 460,000

Kahaluu

47-362 D Hui Iwa St. # 75

2/14/20

$ 480,000

47-420 Hui Iwa St. # A204

12/12/20

$ 360,000

Kahuku

56-118 Kahana St.

2/14/20

$ 680,000

The device

437 Kailua Rd # 6204

2/14/20

$ 629,000

435 Keolu Dr

2/14/20

$ 1,280,000

1450 Akuleana Pl

12/12/20

$ 945,000

585 A Kaneapu Pl

2/11/20

$ 1,025,000

157 Makawao St

2/11/20

$ 1,500,000

443 Maluniu Ave

12/12/20

$ 1,175,000

Kaimuki

1001 Belser St

12/12/20

$ 920,000

1001 6th Ave

12/12/20

$ 835,000

3722 Harding Ave # 3722

12/12/20

$ 1,400,000

Cocoa

Keauhou Place # 3105

2/13/20

$ 1,200,000

801 S South St # 2727

2/14/20

$ 730,000

876 Curtis St. # 3208

2/14/20

$ 440,000

725 Kapiolani Blvd # 1203

2/14/20

$ 451,533

1001 Queen St. # 1607

2/10/20

$ 575,000

909 Kapiolani Blvd # 607

2/14/20

$ 550,000

1108 Auahi St # 17-D

2/13/20

$ 1,650,000

88 Piikoi St # 1005

12/12/20

$ 1,175,000

Kaneohe

45-011 Lilipuna Rd # 3

12/12/20

$ 1,375,000

45-033 Holowai Pl

2/14/20

$ 800,000

45-179 Lipalu Pl

2/14/20

$ 725,000

45-610 Haamaile St

2/14/20

$ 817,000

Kapahulu

2801 Coconut Ave # 4H

2/13/20

$ 650,000

To her

60 N Beretania St # 2405

2/14/20

$ 547,500

Lower Manoa

1025 Cala Pl # 907

2/10/20

$ 255,000

Makaha

84-740 Kili Dr. # 921

2/11/20

$ 163,533

84-710 Kili Dr. # 1512

2/14/20

$ 115,000

84-757 Kiana Pl # 2A

12/12/20

$ 190,000

Macaque, Ewa Beach

92-671 Makakil Dr # 28

2/10/20

$ 375,000

92-1117 Panana St. # 401

2/10/20

$ 535,000

92-1139 Panana St. # 1303

12/12/20

$ 574,000

92-1145 Panana St. # 1602

2/10/20

$ 600,000

92-1400 Palahia St

2/11/20

$ 979,000

Makiki

1525 Liholiho St

2/11/20

$ 1,800,000

1419 Dominis St. # 106

2/10/20

$ 165,000

1709 Pensacola St

12/12/20

$ 710,000

2021 Mott-Smith Dr.

2/14/20

$ 1,360,000

Manoa Valley

3577 Pinao St. # 19

2/10/20

$ 890,000

Mccully

2015 Lime St. # 501

12/12/20

$ 325,000

2333 Kapiolani Blvd # 3201

2/10/20

$ 500,000

2499 Kapiolani Blvd # 2305

2/11/20

$ 530,000

Mililani, Waipio

95-1268 Wikao St # 16

12/12/20

$ 660,000

95-061 Waikalani Dr. # D1105

2/11/20

$ 288,500

95-009 Waikalani Dr. # A106

2/14/20

$ 182,533

95-060 Waikalani Dr. # A-201

2/13/20

$ 487,500

95-2055 Waikalani Pl # 102

2/14/20

$ 288,000

95-270 Waikalani Dr. # E302

2/14/20

$ 475,000

95-300 Kaaona Pl

2/14/20

$ 650,000

95-255 Waioleka St. # 78

2/14/20

$ 615,000

95-1011 Halekua St # 2

2/14/20

$ 768,000

95-995 Ukuwai St. # 2706

2/10/20

$ 620,500

Mokuleia

68-024 Apuhihi St # W101

2/11/20

$ 329,000

Nanakuli, Maili

87-2093 Pakeke St # 24

2/14/20

$ 499,000

87-2213 Pakeke St. # 71

2/13/20

$ 555,000

87-1962 Pakeke St. # 35

12/12/20

$ 348,533

87-979 Hakimo Rd

2/14/20

$ 995,000

87-816 Helekula Way

2/10/20

$ 659,600

87-1550 Kuaha St.

2/10/20

$ 579,000

Nuuanu

66 Queen St. # 3601

2/14/20

$ 890,000

1002 A Prospect St # 22

2/14/20

$ 360,000

142 Boyd Ln

12/12/20

$ 875,000

Pearl City

616 Hooiki St

2/14/20

$ 730,000

1672 Kaleilani St.

2/14/20

$ 750,000

882 Hoomaemae St

12/12/20

$ 506,700

1837 Hoomalolo St

2/11/20

$ 824,600

Pearl Ridge, Aiea Heights

98-1107 Kaamilo St

2/14/20

$ 1,210,000

98-099 Uao Pl # 1602

12/12/20

$ 408,000

98-099 Uao Pl # 2910

2/11/20

$ 462,000

98-1777 Hapaki St.

2/14/20

$ 920,000

98-911 D Noelani St # 55

2/14/20

$ 188,000

Punaluu

53-598 Kamehameha Hwy

12/12/20

$ 775,000

Puunui Alewa Heights

1960 Alewa Dr

12/12/20

$ 1,150,000

Wahiawa

248 Nihiwai Pl

2/14/20

$ 729,000

40 Rose St.

2/13/20

$ 870,000

Waialae, Kahala

4139 Black Point Rd

2/14/20

$ 4,638,828

4186 1 Keanu St. # 124

2/10/20

$ 625,000

1481 Dr. Hal

2/14/20

$ 950,000

Waianae

85-160 Waianae Valley Rd

2/14/20

$ 301,000

85-175 Farrington Hwy # A437

2/10/20

$ 180,000

85-322 Imipono Pl

12/12/20

$ 475,000

Waikiki

1910 Ala Moana Blvd # 31A

2/14/20

$ 310,000

1777 Ala Moana Blvd # 612

2/13/20

$ 635,880

1777 Ala Moana Blvd # 1427

2/14/20

$ 590,000

411 Hobron Ln # 608

2/13/20

$ 375,000

1837 Kalakaua Ave # 1210

2/13/20

$ 925,000

1837 Kalakaua Ave # 1510

2/14/20

$ 769,000

444 Niu St. # 1811

2/10/20

$ 230,000

2120 Lauula St # 2405

12/12/20

$ 1,400,000

383 Kalaimoku St # 2003

2/11/20

$ 640,000

2222 Aloha Dr. # 804

2/10/20

$ 336,000

431 Nahua St # 1004

2/13/20

$ 429,000

435 Seaside Ave # 608

2/13/20

$ 298,000

435 Seaside Ave # 1604

2/11/20

$ 354,000

445 Seaside Ave # 806

12/12/20

$ 200,000

445 Seaside Ave # 4321

2/14/20

$ 505,000

2463 Kuhio Ave # 307

2/14/20

$ 177,000

2427 Kuhio Ave # 701

2/10/20

$ 302,733

225 Kaiulani Ave # 1103

2/13/20

$ 433,000

201 Ohua Ave # 1002

2/14/20

$ 847,500

311 Ohua Ave # 505E

2/14/20

$ 515,000

2500 Kalakaua Ave # 1604

2/14/20

$ 632,800

2500 Kalakaua Ave # 2203

12/12/20

$ 800,000

229 Paoakalani Ave # 2903

2/13/20

$ 567,000

Waipahu

94-1033 Paiwa Pl # 9

2/13/20

$ 656,000

94-272 Pupukoae St

2/10/20

$ 1,141,666

94-267 Kaholo St

2/14/20

$ 759,000

94-549 Holican St.

12/12/20

$ 412,400

94-559 Makohilani St

2/13/20

$ 400,000

94-419 Lanikuhana Pl

2/14/20

$ 420,000

94-793 Meahale St

2/14/20

$ 780,000

94-1150 Kaloli Loop

12/12/20

$ 685,000

94-519 Mehame Pl

2/14/20

$ 695,000

94-1071 Hoohele St

2/10/20

$ 743,000

Sales

City and County of Honolulu

Properties

Date

About

Heeia

46-077 Kamehameha Hwy

2/11/20

$ 3,300,000

Lower Kalihi

274 Puuhale Rd

2/10/20

$ 233,500,000

Lower Manoa

2211 S Beretania St

2/11/20

$ 1,137,700

1930 S Beretania St

12/12/20

$ 1,400,000

Nuuanu

1088 Bishop St. # 1212

2/14/20

$ 270,000

Access to Sand Island

500 Alakawa St. # Pa57

2/10/20

$ 575,000

500 Alakawa St. # Pa63

2/10/20

$ 575,000

500 Alakawa St. # Pa129

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa130

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa131

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa132

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa133

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa134

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa135

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa136

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa137

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa138

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa139

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa140

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa141

2/10/20

$ 525,000

500 Alakawa St. # Pa142

2/10/20

$ 525,000

