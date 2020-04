Huawei P40 Pro Review-smartphone with impressive camera

Apple iphone 11 pro

2015 4 points ~ 100% + 155%

97216 points ~ 100% + 38%

HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192

40.52 (Min: 8.72, Max: 66.83) fps ~ 88%

Find Oppo X2 Pro

Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288

41.67 (Min: 24.54, Max: 66.22) fps ~ 91% + 3%

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 12288

42.64 (min: 18.1, max: 74.99) fps ~ 93% + 5%

Huawei Mate 30 Pro

HiSilicon Kirin 990, Mali-G76 MP16, 8192

45.92 (min: 7.8, max: 77.95) fps ~ 100% + 13%

Average HiSilicon Kirin 990 5G

(22.6-40.5, n = 2) Average of class smartphones

Huawei P40 Pro (22.6-45.9, n = 5)

HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192

53.27 (Min: 13.18, Max: 90.75) fps ~ 73%

Find Oppo X2 Pro

Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288

72.56 (min: 32.87, max: 131.8) fps ~ 100% + 36%

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 12288

71.55 (Min: 21.96, Max: 153.62) fps ~ 99% + 34%

Huawei Mate 30 Pro

HiSilicon Kirin 990, Mali-G76 MP16, 8192

52.62 (min: 9.22, max: 88.62) fps ~ 73% -1%

Average HiSilicon Kirin 990 5G

(53.3-54.4, n = 2) Average of class smartphones

Huawei P40 Pro (2.71-72.6, n = 7)

HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192

258.44 (Min: 94.23, Max: 1893.49) fps ~ 57%

Find Oppo X2 Pro

Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288

451.65 (Min: 104.76, Max: 3779.98) fps ~ 100% + 75%

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 12288

364.91 (Min: 102.63, Max: 1528.33) fps ~ 81% + 41%

Huawei Mate 30 Pro

HiSilicon Kirin 990, Mali-G76 MP16, 8192

263.14 (Min: 73.93, Max: 1588.09) fps ~ 58% + 2%

Average HiSilicon Kirin 990 5G

(258-265, n = 2) Average of class smartphones

Huawei P40 Pro (22.7-452, n = 7)

HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192

48.88 (Min: 15.26, Max: 70.77) fps ~ 91%

Find Oppo X2 Pro

Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288

43.11 (Min: 22.09, Max: 84.76) fps ~ 80% -12%

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 12288

49.21 (Min: 16.35, Max: 130.08) fps ~ 91% + 1%

Huawei Mate 30 Pro

HiSilicon Kirin 990, Mali-G76 MP16, 8192

53.86 (Min: 18.27, Max: 79.77) fps ~ 100% + 10%

Average HiSilicon Kirin 990 5G

(21.4-48.9, n = 2) Average of class smartphones

Huawei P40 Pro (21.4-53.9, n = 5)

HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192

63.21 (Min: 17.4, Max: 89.51) fps ~ 74%

Find Oppo X2 Pro

Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288

75.88 (Min: 34.23, Max: 132.54) fps ~ 89% + 20%

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 12288

85.44 (Min: 20.45, Max: 139.09) fps ~ 100% + 35%

Huawei Mate 30 Pro

HiSilicon Kirin 990, Mali-G76 MP16, 8192

63.13 (Min: 18.68, Max: 143.33) fps ~ 74% 0%

Average HiSilicon Kirin 990 5G

(63.2-63.9, n = 2) Average of class smartphones

Huawei P40 Pro (3.8-85.4, n = 8)

HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192

280.11 (Min: 94.33, Max: 1378.32) fps ~ 52%

Find Oppo X2 Pro

Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288

537.09 (Min: 99.97, Max: 3001.7) fps ~ 100% + 92%

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 12288

297.33 (Min: 37.15, Max: 1346.87) fps ~ 55% + 6%

Huawei Mate 30 Pro

HiSilicon Kirin 990, Mali-G76 MP16, 8192

282.86 (Min: 81.99, Max: 2027.46) fps ~ 53% + 1%

Average HiSilicon Kirin 990 5G

(276-280, n = 2) Average of class smartphones

(32.9-537, n = 8).