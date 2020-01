Last round of snow sums

Thursday night through Friday morning, more snow drifted through eastern Iowa, dropping up to 3.5 inches in some places.

Click here for an updated snowfall map from the event.

Here is a list of the sums of snow from across Eastern Iowa:

City, villagequantityWaterloo (KWWL)0.6Dubuque2.3Cedar Rapids3.5Iowa City3.0Anamosa 3SSW, IA2.9CASCADE, IA2.8Cedar Falls 0.4 WNW0.9Cedar Rapids 2.5 WSW2.9Cedar Rapids 2.7 NE3.0Central City 6.7 W2.0CHARLES CITY, IA0.2CLUTIER, IA1.0Coggon3.0Coralville 1.3 SE3.5CRESCO 1NE, IA0. 4Decorah 4.9SE1.0Decorah 7.9 ENE1.0Dubuque L & D 11, IA2.0Eldora 1.2 ENE0.4ELKADER 6SSW, IA1.3Ely 0.5 SE2.8Fairfax 4.0 NW1.7FAYETTE, IA1.0FULTON, IA2.5GRUNDY CENTER, IA0.7GUTTENBERG 10 IA1.3HAMPTON, IATraceIOWA CITY, IA3.0IOWA FALLS, IATraceKalona 7.3 NNW3.5MANCHESTER NO. 2, IA1.2MAQUOKETA 4 W, IA2.0Monticello, IA3.0Mount Auburn 2.2 NNW1.5NASHUA 2SW, IA0.5New Hampton 0.4 SW0.3NEW HAMPTON, IA1.0NORTH ENGLISH, IA4.0North Liberty 0.7 SSW3.8OSAGE, IATracePville05 .9Rickardsville 0.2 W1.0Shellsburg 2.9 S1.0Sigourney, IA3.5Solon 0.3 ESE3.3STANLEY 4 W, IA1.5STRAWBERRY POINT, IA1.6TOLEDO 3 N, IA1.0TRAER, IA1.3TRIPOLI, IA0.5VOLGA 1NE, IA1A33ASHINGTON .0Waterloo 1.8 SSE0.9