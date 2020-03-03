Lincoln Marathon complete line moving from Memorial Stadium as turf is replaced

By
Nellie McDonald
-
lincoln-marathon-complete-line-moving-from-memorial-stadium-as-turf-is-replaced
...Small CRAFT ADVISORY IN Effect FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 PM
EST WEDNESDAY...

WHAT...WEST WINDS 10 TO 20 KT WITH GUSTS UP TO 30 KT Expected.

Where by...THE Prolonged ISLAND Seem, NEW YORK HARBOR, PECONIC AND
GARDINERS BAYS, AND SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET By means of
SHINNECOCK BAY.

WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 PM EST WEDNESDAY.

IMPACTS...Circumstances WILL BE Harmful TO Small CRAFT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS Steps...

INEXPERIENCED MARINERS, Specifically Those Functioning Lesser
VESSELS, Need to Avoid NAVIGATING IN Harmful Situations.

&&









Lincoln Marathon, 05.06.2018

Geofrey Terer crosses the end line at Memorial Stadium to win the Lincoln Marathon in 2018.


KAYLA WOLF, Journal Star file picture