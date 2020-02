West Ham 3 – 1 So & # 39 ton

Participant Ratings

West Ham: Fabianski (six), Ngakia (seven), Diop (seven), Ogbonna (seven), Cresswell (6), Rice (7), Noble (seven), Bowen (nine), Fornals (eight), Haller (8), Antonio (eight)

Subs: Snodgrass (6), Anderson (N / A)

Southampton: McCarthy (6), Ward-Prowse (seven), Stephens (5), Bednarek (5), Bertrand (six), Boufal (six), Smallbone (5), Hojbjerg (6), Armstrong (7), Lengthy (five )), Obafemi (six)

Subs: Ings (six), Vestergaard (6), Romeu (6)

Bash guy: Jarrod Bowen